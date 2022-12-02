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Barikatsız bir dünya için pedal çevirecekler

Barikat Sanat Atölyesi Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelliler başta olmak üzere engelli grupları ve gönüllü bisikletçilerle barikatsız bir dünya için pedal çeviriyor

Giriş: 02.12.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Barikatsız bir dünya için pedal çevirecekler

Engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olan Barikat Film Festivali başladı.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği tarafından 3 aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen festival, 4 Aralık'a kadar devam edecek.

Ayrıca 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Taksim, Eminönü, Yenikapı, Topkapı güzergahından
Zeytinburnu Ünsped Spor ve Kültür Kompleksi önünde son bulucak bisiklet etkinliği gerçekleştirilecek.

Engelli grupları ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bisiklet etkinliği Şişli'deki bir alışveriş merkezinin önünden saat 12'de başlayacak.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği'nin organizasyonuyla;

Engelli olmayanların zihinlerindeki engellilere yönelik barikatlara dikkat çekmek,

Engellilerin kendi algılarında ve kendilerine ilişkin olarak oluşan dış dünyaya yönelik
barikatları vurgulamak,

Engellilere karşı onların isteği ve iradesi dışında oluşan düşünsel, psikolojik ve fiili
sayısız barikatlara parmak basmak amaçlanıyor.

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