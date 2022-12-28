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Bardağı tutuş şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor!

İnsanların her biri farklı birer karaktere sahiptir. Bizi biz yapan temel unsurlardan birisi olan kişiliğimiz diğerlerinden farklı kılan yegane unsurların başında gelir. Karakterlerin ayrımı ise biraz karmaşık olsa da bazı durumlar ipuçları vermede yardımcı olabilir. Her gün rutin olarak yaptığımız şeyler ise bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Bilimsel araştırmalar insanların bazı hareketleri diğerlerinden neden farklı bir şekilde yapıldığını araştırmış. Çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcı. Kesin bir sonuca varmak yanıltıcı olsa da bardağı tutuş şekli kişiliğinizi ortaya çıkarmada ufak ipuçlarını veriyor.

Giriş: 28.12.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bardak tutuş tarzımızın dahi karakterimizi yansıttığı tespit edildi. Yapmanız gereken tüm ayrıntıları detaylı okumak ve ona göre bir cevap vermek. İşte 4 farklı bardak tutuş şekli ve bu bardak tutuş tarzlarının karakterimizi yansıtma şekli...

    Öncelikle yukarıdaki tabloya dikkatli bakmanız gerekiyor.

  • EĞER BARDAĞINIZI 'A' SEÇENEĞİNDEKİ GİBİ TUTUYORSANIZ İYİ BİR DİNLEYİCİSİNİZ!

    Eğer bardağınızı 'A' seçeneğindeki gibi tutuyorsanız bu sizin iyi bir dinleyici olduğunuzu gösterir. Herkese zaman ayırıyor, kimseyi başından atmıyorsunuz. Çevrenizdekiler bir derdi olduğunda koşarak size geliyor, dertlerini size dinletmek istiyor.

  • Sizinle bir şey paylaşan kişiler kendilerini özel hissediyor. Siz arkadaşlığa ve aileye çok değer veriyorsunuz. Hiçbirinin üzülmesine kırılmasına dayanamıyor, kimseye hayır diyemiyorsunuz. Hayır diyememek zaman zaman sizin için yıpratıcı olabiliyor çünkü bu durum bazen kendi karakterinizle uyuşmayan şeyler yapmanıza sebep oluyor.

  • EĞER BARDAĞINIZI 'B' SEÇENEĞİNDEKİ GİBİ TUTUYORSANIZ LİDER RUHLUSUNUZ!

    Eğer bardağınızı 'B' seçeneğindeki gibi tutuyorsanız, bu durum sizin lider bir karaktere sahip olduğunuzu ve çevrenizdeki insanları yönlendirmeyi sevdiğinizi gösterir. Girdiğiniz her ortamda anında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorsunuz. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden çekinmiyor, kendi isteklerinize göre hareket ediyorsunuz. Sizin için bir şeye hayır demek zor değil çünkü başkalarının isteklerinden çok kendinize göre hareket etmekten hoşlanıyorsunuz.

    Arkadaşlarınızla bir plan yaptığınız zaman genelde ne yapılacağına siz karar veriyorsunuz. Bir problem yaşandığında ilk başvurulan kişi siz oluyorsunuz çünkü anında bir çözüm yolu üretip insanları yönlendirebiliyorsunuz. Çevrenizdekiler herhangi bir sıkıntı yaşadığında ilk sizin telefonunuz çalıyor, problemler ilk olarak size danışılıyor. Etrafındakiler sizi iş bitirici olarak tanıyor!

  • EĞER BARDAĞINIZI 'C' SEÇENEĞİNDEKİ GİBİ TUTUYORSANIZ İYİMSERSİNİZ!

    Eğer bardağınızı 'C' seçeneğindeki gibi tutuyorsanız bu sizin fazlasıyla iyimser bir insan olduğunuzu gösterir. Siz bu hayatın sadece iyi yönlerini görmeye odaklanmışsınız. Zaman zaman başına kötü olaylar gelse bile 'bunu yaşamam gerekiyormuş, tecrübe oldu' diyerek hayatınıza devam ediyorsunuz.

  • Hayat çok kısa, bunun farkındasınız ve her zaman hayattan tat almaya çalışıyorsunuz. Ufak şeyleri üzülmeye değer görmüyor, kendini boş yere yıpratmıyorsunuz. Tebrik ederiz!

  • EĞER BARDAĞINIZI 'D' SEÇENEĞİNDEKİ GİBİ TUTUYORSANIZ MANTIKLISINIZ!

    Eğer bardağınızı 'D' seçeneğindeki gibi tutuyorsanız, bu sizin her zaman 'mantıklı' kararlar alan bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Olaylara gerçekçi ve mantık çerçevesinde yaklaşırsınız. Hayal kurmak pek size göre bir şey değildir çünkü gerçekçi bir bakış açısına sahipsiniz.

  • Olayları parça parça değil bütünüyle ele alıyorsunuz, her zaman geniş bir bakış açınız var. Genelde düşünmeden hareket etmediğiniz için hayatta çok az hata yapıyorsunuz. Çevrenizdekiler sizin bu özelliğinize imreniyor ve her adımlarını size danışarak atmak istiyorlar. Başınıza gelen kötü olayları hızla çözebiliyor, mantıklı düşünceden hiçbir zaman ayrılmıyorsunuz. Hayattaki başarınız takdire şayan!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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