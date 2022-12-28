Bardağı tutuş şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor!

EĞER BARDAĞINIZI 'B' SEÇENEĞİNDEKİ GİBİ TUTUYORSANIZ LİDER RUHLUSUNUZ!

Eğer bardağınızı 'B' seçeneğindeki gibi tutuyorsanız, bu durum sizin lider bir karaktere sahip olduğunuzu ve çevrenizdeki insanları yönlendirmeyi sevdiğinizi gösterir. Girdiğiniz her ortamda anında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorsunuz. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden çekinmiyor, kendi isteklerinize göre hareket ediyorsunuz. Sizin için bir şeye hayır demek zor değil çünkü başkalarının isteklerinden çok kendinize göre hareket etmekten hoşlanıyorsunuz.

Arkadaşlarınızla bir plan yaptığınız zaman genelde ne yapılacağına siz karar veriyorsunuz. Bir problem yaşandığında ilk başvurulan kişi siz oluyorsunuz çünkü anında bir çözüm yolu üretip insanları yönlendirebiliyorsunuz. Çevrenizdekiler herhangi bir sıkıntı yaşadığında ilk sizin telefonunuz çalıyor, problemler ilk olarak size danışılıyor. Etrafındakiler sizi iş bitirici olarak tanıyor!