'Barda' ile şiddete dikkat çekecekler

Serdar Akar’ın yönettiği, başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı Türk sinemasının kült filmlerinden olan 'Barda' filmi, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor.

2007'de sinemaseverlerle buluşan ve gösterime girdiği günden bu yana bir kült klasiğine dönüşen 'Barda', tiyatro perdesine yeni bir soluk getirmeyi hedefledi.

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Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı tiyatro oyunu, 'Biz Size Ne Yaptık?' sorusuyla izleyicileri, gerilimli bir ikileme sürüklüyor.

Oyun; suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu cesurca irdeliyor.

İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun kadrosu; Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı'dan oluştu.