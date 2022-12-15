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Adana'da barda silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da barda eğlenen İsmail Ceyhan, silahlı saldırıya uğradı. Ceyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırgan aranıyor

Giriş: 15.12.2022 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da barda silahlı saldırı: 1 ölü - En Son Haberler
DHA

Adana'da, barda silahlı saldırıya uğrayan İsmail Ceyhan, yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir barda meydana geldi. Barda eğlenen İsmail Ceylan, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

Bardakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

*Fotoğraf: AA

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