Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Denizli'de bir barda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Fuat Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir barda Fuat Yıldırım (26) ile E.U. arasında tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.U., bıçakla Yıldırım'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Fuat Yıldırım
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.E.U. tutuklandı
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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