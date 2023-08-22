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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barcelonalı Pedri'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı - Futbol Haberleri

        Barcelonalı Pedri'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı

        Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Pedri, kendisini en çok etkileyen üç stadyum arasında Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ı da gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı atmosfer hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:22
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        Barcelonalı yıldızdan G.Saray itirafı!
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        17 Mart 2022'de Rams Park'ta oynanan Galatasaray-Barcelona mücadelesi sonrası Barcelonalı yıldız futbolcu Pedri'den flaş bir itiraf geldi. Pedri, Rams Park'ta oynamanın çılgınca olduğunu söyledi.

        "ATMOSFERİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

        İspanyol basınına konuşan genç futbolcu, "Sanırım beni en çok şaşırtan şey Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer oldu. Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çılgıncaydı. Diğer ikisi Camp Nou ve Bernabeu. Her iki stadyum da çok fazla insan ağırlayabiliyor ve çok etkileyici. Bu stadyumlarda oynamayı gerçekten seviyorum" dedi.

        Galatasaray, söz konusu mücadeleyi 2-1 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

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