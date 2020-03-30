Koronavirüs salgını nedeniyle ligler dururken Barcelona'da flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, koronavirüs nedeniyle futbolcuların maaşlarında yüzde 70 kesintiye gideceğini ve çalışanların maaşlarının tamamının ödeneceğini duyurdu.

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