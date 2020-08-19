DHA

Bayern Münih mağlubiyetinin ardından köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Barcelona´da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu. Şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid´e kaptıran, Şampiyonlar Ligi´ne de çeyrek finalde veda eden Katalan ekibi, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör Setien´in yanı sıra sportif direktörlük görevini üstlenen Eric Abidal´in de görevine son verilmişti. Hollandalı teknik adam için sosyal medya hesabından bir video paylaşan Barcelona, videoya "Eve hoş geldin" notunu düştü.

Koeman, son olarak Hollanda Milli Takımı´nda görev almıştı.