Öte yandan Barcelona Teknik Diektörü Xavi'nin, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını istediği ancak kulübün ona kabul edilebilir bir sözleşme teklifi sunamadığı bildirildi.

Marca'ya göre efsanevi orta saha oyuncusu Sergio Busquets, kararını salı günü Barcelona'ya bildirdi. Busquets'in, yaşından dolayı performansının düşmesinden çekindiği ve Barça dönemini zirvede tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Busquets, MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinden bu yaz teklif alabilir. İspanyol orta saha, PSG'de ile sözleşmesi bitecek olan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile Inter Miami veya Al Hilal'de buluşabilir.

Daha önce İspanya basınında çıkan haberde, Arap ekibinin Messi'nin Barcelona'da takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katıp, 3 yıldızı yeniden aynı takımda buluşturmak istediği yazıldı.

Barcelona, ayrılmadan önce Camp Nou'da Busquets'i onurlandırmak isteyeceği için yakında konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılabilir.