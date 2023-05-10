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Barcelona yıldız oyuncusuna veda etmeye hazırlanıyor!

Uzun yıllardır Barcelona formasını terleten Sergio Busquets, Katalan ekibinin yaptığı yeni sözleşme teklifini reddetti. Finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın sunduğu ücret Busquets'i ikna edemedi. Sergio Busquets, sezon sonu Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

Giriş: 10.05.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona yıldız oyuncusuna veda etmeye hazırlanıyor!
HABERTURK.COM

Sergio Busquets, sezon sonu Barcelona'dan ayrılarak yeni bir maceraya atılmaya karar verdi.

Marca'ya göre efsanevi orta saha oyuncusu Sergio Busquets, kararını salı günü Barcelona'ya bildirdi. Busquets'in, yaşından dolayı performansının düşmesinden çekindiği ve Barça dönemini zirvede tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Barcelona Teknik Diektörü Xavi'nin, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını istediği ancak kulübün ona kabul edilebilir bir sözleşme teklifi sunamadığı bildirildi.

Busquets, MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinden bu yaz teklif alabilir. İspanyol orta saha, PSG'de ile sözleşmesi bitecek olan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile Inter Miami veya Al Hilal'de buluşabilir.

Daha önce İspanya basınında çıkan haberde, Arap ekibinin Messi'nin Barcelona'da takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katıp, 3 yıldızı yeniden aynı takımda buluşturmak istediği yazıldı.

Barcelona, ayrılmadan önce Camp Nou'da Busquets'i onurlandırmak isteyeceği için yakında konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılabilir.

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