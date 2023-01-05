Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İspanya

Barcelona'yı az daha 3. Lig'deki eski oyuncusu eliyordu

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, deplasmanda İntercity'i 4-3 mağlup etti. Mücadele uzatmalara giderken Katalan ekibinin ağlarını, eski futbolcusu Oriol Soldevila kaydetti

Giriş: 05.01.2023 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona'yı az daha 3. Lig'deki eski oyuncusu eliyordu
AA

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona ve Atletico Madrid deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak son 16'ya kaldı.

Tek maçlı eleme formatında oynanan son 32 turunda Barcelona, deplasmanda İntercity'i 4-3 mağlup etti.

Normal süresi 3-3 sona eren maçta Barcelona, uzatmalarda bulduğu golle turu geçti.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ronald Araujo (Dk. 4), Ousmane Dembele (Dk. 66), Raphinha (Dk. 77) ve Ansu Fati (Dk. 103) atarken, ev sahibi İntercity'nin tüm golleri Oriol Soldevila'dan (Dk. 59, Dk. 73 ve Dk. 86) geldi.

Kral Kupası'nın diğer maçında Atletico Madrid deplasmanda 2.lig takımlarından Oviedo'yu 2-0 yendi.

Atletico Madrid'in gollerini Marcos Llorente (Dk. 24) ve Pablo Barrios (Dk. 83) attı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyada henüz 2023'e girmemiş olan yerler
Dünyada henüz 2023'e girmemiş olan yerler
Uçakta kalp krizi geçiren yolcu beş saatlik çabayla hayata döndü
Uçakta kalp krizi geçiren yolcu beş saatlik çabayla hayata döndü
İstanbul TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman?
PTT personel alımı başvuruları...
PTT personel alımı başvuruları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.