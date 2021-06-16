Barcelona yeni sezonun formalarını tanıttı

Nou Camp Stadı'nda yapılan tanıtıma kulüp başkanı Joan Laporta ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Ansu Fati, Riqui Puig ile kadın futbolculardan Marta Torrejon ve Caroline Graham Hansen de katıldı.
Barcelona'nın yeni sezon formasının, kulübün ambleminden esinlendiği, Katalonya'nın sembolü olan "Sant Jordi Haçı"nın formanın sağ üst tarafına işlendiği, şortun paçalarının ise bordo ve mavi renklerde ayrı ayrı dizayn edildiği bildirildi.
Ayrıca, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında giyeceği formanın eylül ayında tanıtılacağı açıklandı.
- Laporta: "Kendi stilimiz var"
Diğer yandan kulüp başkanı Laporta, tanıtımda yaptığı konuşmada, "Barça'yı seven tüm Katalanlar kulübümüzle, şehrimizle ve ülkemizle gurur duyuyor. Yaklaşık 122 yıl önce Joan Gamper (ilk başkan),yarısı Katalan, diğerleri yurt dışından gelen 11 arkadaşıyla bu kulübü kurdu. Kulübe şehrin adını verdiler ve ayrıca Sant Jordi Haçı'nı eklemek istediler. Bu bugüne kadar unutulmuştu. Bu forma, kulübe, kente ve Katalonya'ya ait olmanın tüm gururunu yansıtıyor. Kulüp olarak bizi büyüten değerlere, eşitliğe, demokrasiye, bir arada yaşamaya inananları bekliyoruz." dedi.
Laporta, "Kendi stilimiz var ve topa sahip olarak kazanmayı, topu kaybettiğimizde pres yapmayı seviyoruz. Bunu her zaman geliştirmek istiyoruz. Bu Johan Cruyff'un uyguladığı stil ve bu tartışılamaz. Bunun Barça futbolu için temel olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
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