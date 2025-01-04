Barcelona'ya kötü haber: Lisans çıkmadı

Barcelona'da günlerdir devam eden Dani Olmo gündemi, mutsuz sona erdi.

LALIGA ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkarılmayacağını açıkladı.

Barcelona, iki oyuncudan da sezonun ikinci devresinde faydalanamayacak.

Barcelona, 2030'a kadar Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak. Barcelona, Dani Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor.

Öte yandan Leipzig ile sezon başında 55 milyon euro'luk bir anlaşma yapan Barcelona, bu ücretin ileriye dönük taksitlerini de ödemek durumunda kalacak.

Barcelona'nın sezon başında 55 milyon euro karşılığında Leipzig'den transfer ettiği 26 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.