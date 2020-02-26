Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında, geçen yılın yarı finalisti Barcelona, San Paolo Stadı'nda İtalya temsilcisi Napoli'nin konuğu oldu. Mücadele Mertens ve Griezmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanırken Barça mücadelede iki ağır yara aldı.

Arturo Vidal, 89'uncu dakikada yaptığı faul ve ardından hakeme itirazı nedeniyle art arda 2 kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve rövanş öncesinde cezalı duruma düştü.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sergio Busquets de 49. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu daha önce grup aşamasında Slavia Prag ve Borussia Dortmund mücadelelerinde sarı kart görmüştü.

İki futbolcu da 18 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.