15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 5-2 yendi.
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie De Jong ile 2-0 öne geçti.
Konuk takım, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkı ikiye çıkaran Katalan takımı, sakatlığı sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara gönderen Luis Suarez (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Uruguaylı futbolcu kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı.
Valencia'da Maxi Gomez'in 90+2'de attığı gol sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, iki gün önce teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldı.
NOU CAMP'TA SAYGI DURUŞU
Bu arada Barcelona-Valencia maçı öncesinde, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden, Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana için saygı duruşunda bulunuldu.
Luis Suarez de attığı ilk golü, Xana'ya adadı.
ATLETİCO MADRİD İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Öte yandan La Liga'da art arda aldığı 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşan Atletico Madrid 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
Real Sociedad'ın golleri Martin Ödegaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!