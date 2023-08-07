Barcelona Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Joan Gamper Kupası finalinde İspanyol devi Barcelona ile köklü İngiliz kulübü Tottenham karşı karşıya geliyor. Camp Nou'da oynanacak zorlu mücadelede Robert Lewandowski ile Harry Kane gibi dünyaca ünlü iki forvet de kozlarını paylaşacak. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Barcelona Tottenham maçının günü, saati ve muhtemel ilk 11'lerine ilişkin bilgiler...
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Barcelona ile Tottenham'ın karşılacağı 58. Joan Gamper Kupası finali için geri sayım başladı. 1966 tarihinden beri oynanan kupanın ev sahibi olan Barcelona, 45 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Barcelona Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
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BARCELONA TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona ile Tottenham arasındaki Joan Gamper Kupası finali 8 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 21:00'de oynanacak.
Maçın yayıncı kanalı kuruluşu henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Pedri, Romeu, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Fati
Tottenham: Vicario; Porro, Dier, Sanchez, Reguilon; Skipp, Bissouma, Lo Celso; Solomon, Richarlison, Perisic