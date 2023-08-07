Barcelona ile Tottenham'ın karşılacağı 58. Joan Gamper Kupası finali için geri sayım başladı. 1966 tarihinden beri oynanan kupanın ev sahibi olan Barcelona, 45 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Barcelona Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...