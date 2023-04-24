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Polonyalı golcü, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formalarıyla her zaman skorer bir isim oldu. Bu sezon Barça ile toplamda 27 gol kaydetti ancak La Liga'daki son 10 maçında yalnızca 3 gol atması dikkat çekti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Robert Lewandowski'nin düşen formu sorulduğunda şu açıklamarı yaptı "Sezonun büyük bölümünde başarılıydı. Ancak şimdi o kadar değil. Ama gollerine devam edecek, bütün forvetlerin hedefi gol atmaktır. Olmayınca üzülürler, bu bir forvet için hayat meselesidir. Lewandowski yine de 17 golle ligin en golcü ismi. Diğer oyuncuların nasıl hissettiğini bir düşünün."

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