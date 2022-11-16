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Barcelona Messi'nin yerini dolduramadı. Arjantinli yıldızın tekrar eski takıma dönme ihtimali artıyor. Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncuyu tekrar Barcelona'ya kazandırmanın planlarını yapıyor.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Kolombiya'da konuştuğum küçük çocuklar Messi ve Lewandowski hakkında sorular yöneltti. Benden Messi'yi yeniden Barcelona'ya getirmemi istediler. Onlara Messi'nin her zaman Barcelona'nın bir parçası olacağını ve bu konuyla ilgili olarak zamanı gelince görüşeceğimizi söyledim.'' diye konuştu.

Laporta'nın bu sözleri Barcelona'nın Dünya Kupası'ndan sonra Messi'nin transferi için harekete geçeceği şeklinde yorumlandı.