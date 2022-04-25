Barcelona sahasında kaybetti

Karşılamada konuk ekip Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 7. dakikada Alvaro Garcia attı.

Bu sonuçla Barcelona 63 puanla 2. sırada kaldı.

La Liga'da 78 puanla lider olan Real Madrid, ligin 34. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Espanyol'dan 1 puan alması halinde 35. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano ise 40 puanla 11. sıraya yükseldi