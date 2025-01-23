Barcelona, Ronald Araujo'yla uzattı!

İspanya Laliga'da 3. sırada yer alan Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar olduğu ifade edilirken Araujo'nun maaşına ve serbest kalma maddesine dair bir detay paylaşılmadı.

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Barcelona formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Uruguaylı stoper, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.