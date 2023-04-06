İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşılaştı. Evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, ezeli rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek dağıtırken, adını da finale yazdırdı.

BENZEMA ALEV ALDI!

Maçın ikinci yarısında ise Karim Benzema damgasını vurdu. Fransız yıldız, 50, 58 (pen.) ve 81. dakikalarda attığı golle skoru 4-0'a getirip Barça'yı adeta tek başına yıktı.

Karim Benzema, bu maçtaki golleriyle El Clasico'da Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'nun ardından Real Madrid adına tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Fransız golcü ayrıca, 1963'de Camp Nou'da hat-trick yapan Ferenc Puskas'ın ardından bu deplasmanda 3 gol atan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu.