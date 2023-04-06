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Barcelona - Real Madrid: 0-4 (MAÇ SONUCU)

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Eflatun-beyazlılarda hat-trick yapan ve ilk golün de pasını veren Karim Benzema, tüm gollere direkt katkıda bulunarak El Clasico'ya damgasını vurdu.

Giriş: 06.04.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona - Real Madrid: 0-4 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşılaştı. Evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, ezeli rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek dağıtırken, adını da finale yazdırdı.

Nefes kesen El Clasico'nun ilk yarısını eflatun-beyazlılar, Vinicius Junior'ın 45+1'de attığı golle 1-0 önde tamamladı. Golde asisti Benzema yaptı.

BENZEMA ALEV ALDI!

Maçın ikinci yarısında ise Karim Benzema damgasını vurdu. Fransız yıldız, 50, 58 (pen.) ve 81. dakikalarda attığı golle skoru 4-0'a getirip Barça'yı adeta tek başına yıktı.

Karim Benzema, bu maçtaki golleriyle El Clasico'da Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'nun ardından Real Madrid adına tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Fransız golcü ayrıca, 1963'de Camp Nou'da hat-trick yapan Ferenc Puskas'ın ardından bu deplasmanda 3 gol atan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu.

RAKİP OSASUNA

Barcelona'yı saf dışı bırakan Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde Osasuna'nın rakibi oldu. Osasuna, yarı finalde Athletic Bilbao'yu elemişti.

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