Barcelona, Rashford'u açıkladı!

Geçtiğimiz sezon La Liga'da ambargo koyarak şampiyon olan Barcelona, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir yıldızı kadrosuna kattı.

Barcelona, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Katalan ekibi ile İngiliz ekibi arasında yapılan anlaşmada Rashord için 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.