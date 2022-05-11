Barcelona'nın zararı dudak uçuklattı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Kovid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon euro'luk ekonomik kayıpla kapattı.
LaLiga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, Kovid-19'un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.
Raporda, 892 milyon euro olan La Liga'daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon euro) Barcelona'ya ait olması dikkati çekti.
LaLiga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon euro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.
LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, "Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23'te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon euro, gelir de 1 milyar 100 milyon euro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon euro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon euro'ya çıkardığını söyledi.
Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar euro azalttığı (2019-2020'de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021'de 574 milyon euro'ya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon euro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.
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