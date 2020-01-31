31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir dönem Bursaspor forması da giyen ve şu sıralar futbol hayatını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Cedric Bakambu için İspanyol devi Barcelona harekete geçti. Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, 28 yaşındaki forvetin menajeri ile temasa geçerken Çin kulübünden de transfere onay çıktı. Bunun üzerine takımının Seul'deki kampından ayrılarak İspanya yolculuğu için Hong Kong'a geçen yıldız oyuncu, Abidal tarafından Barcelona'nın transferden vazgeçtiğinin bildirilmesi üzerine takımına döndü.
— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020
Konuya sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille yaklaşan Cedric Bakambu, transfer değerlerini aktaran Alman sitesi 'Transfermarkt'ı etiketleyerek, "Transfer geçmişimi 'Neredeyse Barcelona' olarak değiştirin lütfen. Ne olursa olsun sürece güveniyorum. Her şey için Tanrı'ya şükürler olsun. Griezmann, seninle de başka bir zaman görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Transfermarkt tarafından deneyimli oyuncunun transfer geçmişine 'Neredeyse Barcelona' ibaresi eklenirken, Bakambu da "Teşekkür ederim, hayallerim gerçek oldu" diye yanıt verdi.
Sosyal medyada Bakambu'ya Türk futbolseverler tarafından da destek mesajları gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!