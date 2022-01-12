Barcelona'da transfer operasyonu sürüyor. Başarısız sonuçların ardından kadrosunda değişiklikler yapan Barça, son olarak Oscar'ı gündemine aldı.

Philippe Coutinho'yu Aston Villa'ya kiralayan Barcelona, Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'te oynayan Oscar'ı transfer etmek istiyor.

2016'da 60 milyon sterlin gibi dev bir bonservisle Chelsea'den Shangai SIPG'e giden Oscar'ın transfere sıcak baktığı kaydedildi.