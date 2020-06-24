Barcelona maç fazlasıyla yeniden lider

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Ivan Rakitic attı.

Deplasmanda geçen hafta Sevilla ile berabere kalarak liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, zorlu rakibi karşısında aldığı galibiyetle yeniden ilk sıraya yükseldi.

Puanını 68'e çıkaran Barcelona'nın maç fazlası bulunurken Real Madrid bu akşam sahasında Mallorca'yı yenerse averajla tekrar lider olacak.

Barcelona, 27 Haziran'daki 32. hafta maçında, deplasmanda milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile karşılaşacak.

Öte yandan Barcelona'dan yenilgiyle dönen Athletic Bilbao ise 42 puanla 10. sırada kaldı.