Goal'ün verdiği habere göre Barcelona, Luis Suarez'in halefi olarak Inter forması giyen Lautaro Martinez ve Salzbrg'ta oynayan Erling Braut Haaland'ı belirledi.

Haberde, Inter'in bırakmak istemediği Lautaro Martinez'in yeni sözleşme imzalaması halinde serbest kalma maddesinin 200 milyon Euro olabileceğinin altı çizildi.

Bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirlendiği ifade edilen Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Haaland ile Barcelona'nın dışında Juventus, ManU ve Real Madrid de ilgileniyor.