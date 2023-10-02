Barcelona Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı

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İspanyol ekibi Barcelona, genç futbolcusu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yamal'ın sözleşmesinde Pedri ve Gavi'de olduğu gibi 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle LaLiga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.