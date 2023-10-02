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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Barcelona Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı

        İspanyol devi Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı. Genç futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:06
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        Barça genç yıldızının sözleşmesini uzattı
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        İspanyol ekibi Barcelona, genç futbolcusu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Yamal'ın sözleşmesinde Pedri ve Gavi'de olduğu gibi 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

        Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle LaLiga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

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