Haftanın kapanış mücadelesinde Barcelona, Granada'yı ağırladı. Misafir takım, Duarte'nin 2. dakikadaki golüyle karşılaşmanın başında öne geçti. Araujo, 90. dakikada attığı golle Barcelona'nın sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona, 8 puanla 7'nci, Granada ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.