Barcelona kupadan elendi!

AA

Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 2. dakikada Iker Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona yeni transferi Ferran Torres'in 20. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın 85. dakikasında Barcelona kalesi önündeki karambolde topu ağlara gönderen Inigo Martinez, Athletic Bilbao'yu bir kez daha öne geçirdi.

Pedri ile 90+3. dakikada golü bulan Barcelona, maçı uzatmalara götürdü.

Ev sahibi takım, 106. dakikada Muniain'in penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye taşıyarak, Barcelona'yı kupanın dışında bıraktı.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona, geçen sezon finalde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek son şampiyon olmuştu.

Kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.