UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçına İspanya'da çıkıyor. E Grubu'nun lider tamamlayan sarı kırmızılılar, çeyrek final yolunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Barcelona Galatasaray maçına dair merak edilenler...





BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saatinin 23:00 olması bekleniyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Barcelona Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.