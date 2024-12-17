Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, THY Euroleague'de 4. sırada yer aldı. Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona-Fenerbahçe Beko basket maçı tarihi ve saati...
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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. 8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona, Milan yenilgisi sonrası 11. sırada yer aldı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Barcelona-Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşmanın maç saati ve yayıncı kuruluş basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko hangi kanalda? İşte detaylar...
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BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO THY EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Fenerbahçe Beko THY Euroleague 16. hafta maçı 17 Aralık Salı günü saat 22:30'da oynanacak.
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BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko’da Devon Hall idmanlara başladı ve takımla seyahat edecek. Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın ise sakatlıkları bulunuyor.
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BARCELONA'DA SON DURUM
Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Kevin Punter, Raul Neto, Raul Villar, Dario Brizuela, Dame Sarr, Juan Nunez
Forvetler: Alex Abrines, Justin Anderson, Joel Parra, Jabari Parker, Arturas Butajevas
Pivotlar: Jan Vesely, Willy Hernangomez, Chimezie Metu, Youssapha Fall, Sayon Keita, Mohammed Dabone
Koç: Joan Penarroya