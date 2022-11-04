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Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY EuroLeague FB maçı kaçta?

Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY Euroleague'de namağlup liderliğini sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Barcelona'da galibiyet serisine bir yenisini eklemek için mücadele edecek. İşte, günün en dikkat çeken mücadelesi olan Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçına dair ayrıntılar...

Giriş: 04.11.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ligdeki 5. maçında bu akşam İspanyol devi Barcelona'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Sezona koç Itouidis yönetiminde müthiş bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, bu akşam 6'de 6 için sahaya çıkıyor. İşte, Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili bilgiler...

  • BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:30'da oynanacak.

  • BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

    0 – Johnathan Motley

    1 – Metecan Birsen

    2 – Şehmus Hazer

    3 – Scottie Wilbekin

    4 – Carsen Edwards

    5 – İsmet Akpınar

    8 – Nemanja Bjelica

    9 – Samet Geyik

  • 10 – Melih Mahmutoğlu

    11 – Nigel Hayes-Davis

    13 – Tarık Biberovic

    21 – Dyshawn Pierre

    22 – Tonye Jekiri

    23 – Marko Guduric

    31 – Devin Booker

     

    33 – Nick Calathes

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