Barcelona Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

BARCELONA DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçına sahne olacak Barcelona Dinamo Kievmaçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Pique, Sergi Roberto; Pjanic, De Jong; Trincao, Coutinho, Messi; Ansu Fati

DinamoKiev: Boyko, Kędziora, Karavaev, Popov, Zabarnyi, Sydorchuk, Buyalskyi, Shaparenko, De Pena, Tsygankov, Supryaha