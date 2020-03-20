Barcelona'dan dev operasyon

İspanyol basını gelecek yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona’nın Inter’den Lautaro Martinez ve PSG’den eski oyuncusu Neymar’ı transfer etmek istediğini öne sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomisi sarsılan Katalan ekibi Philippe Coutinho ve Ousmane Dembélé’yi takasta kullanmak istiyor.

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