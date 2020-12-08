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İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Barcelona Hayvanat Bahçesi´ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞİ

Nisan ayında ABD´nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi´nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka´da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.