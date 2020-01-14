14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Barcelona, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da fatura teknik direktör Valverde'ye kesildi. Katalan kulübün bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan teknik direktörün gönderilmesi kararı Valverde'ye iletildi.
Barcelona Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Valverde'nin yerine Quique Setien'in getirildiği bildirildi. Setien, son olarak Lugo (2009-2015),Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırdı.
61 yaşındaki İspanyol teknik direktör Setien ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Barcelona, yeni teknik direktörün imza töreni ve basına tanıtımının salı günü Nou Camp Stadı'na olacağını duyurdu.Quique Setien
Barcelona'da 2017 mayıs ayında göreve getirilen Valverde, geride kalan 2,5 sezonda bordo mavililere 1 Kral Kupası (2017-2018),1 İspanya Süper Kupası (2018) ve 2 lig şampiyonluğu (2017-2018 ve 2018-2019) kazandırdı.
Barcelona takımı mevcut durumda 19. haftanın geride kaldığı İspanyol liginde averajla Real Madrid'in önünde lider durumda bulunurken, Şampiyonlar Ligi son 16'larda İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşti. Valverde, La Liga tarihinde çalıştırdığı takım liderken görevden alınan 4. teknik direktör oldu. Şimdiye kadar Athletic Bilbao'da Jose Maria Olabarria (1935-1936),Real Madrid'de Enrique Fernandez (1954-1955) ve Radomir Antic (1991-1992) takımları liderken görevden alınmıştı.
La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, 19 Ocak'ta sahasında Granada'ya karşı oynayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!