Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.