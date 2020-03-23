Tüm dünyada olduğu gibi İspanya’da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü nedeniyle futbol maçları ertelenirken, kulüpleri ekonomik zor günler bekliyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou’da maça günü gelirleri milyon Euro’yu bulan Barcelona’da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşme yaparak maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak koronavirüs nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.