Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

Barcelona'da son dönemlerde başta Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Bartomeu, kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı istifasını sundu.
Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında "Kendimin ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin istifasını sunmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bu hepimizin ortak kararı." dedi.
Yönetim kurulunun düşürülmesi için 20 binden fazla kulüp üyesinin sunduğu öneri için 15 gün içinde Barcelona'da referanduma gidilmesinin mevcut Kovid-19 salgını şartlarında mümkün olmadığını söyleyen Bartomeu, kulüp seçim komitesinin "yönetim kurulu hakkında yasal işlem başlatma baskılarının" ardından istifa etme kararı aldıklarını söyledi.
Bartomeu, "Yönetim kurulunun iradesi hiçbir zaman kulüpte kendi yerini korumak olmamıştır. Şampiyonlar Ligi'nde (8-2'lik Bayern Münih maçı) elenmenin ardından istifa etmek kolaydı, ancak kulübün geleceğini eşi benzeri görülmemiş bir küresel krizin ortasında garanti etmeliydik. Kulübü, tek bir yöneticinin eline bırakamazdık. Kim teknik direktör ile veya futbolcularla sözleşme imzalayabilirdi? Kim Messi'nin devamlılığını sağlayabilir ya da maaşları ayarlayabilirdi? Bizim yönetim kurulu olarak bunları yapma zorunluluğumuz vardı." açıklamasında bulundu.
Barcelona'nın yönetmenliğe göre en kısa sürede başkanlık seçimi yapılacağını belirten Bartomeu, referandumla ilgili yaşanan yasal gelişmeler olmasaydı zaten mart ayında yapılması ilan edilen seçimler öncesinde istifa edip, kulüp yönetimini boş bırakmak için hiçbir sebepleri olmadığını ifade etti.
Hakaretlere ve tehditlere maruz kalan kendisinin ve yönetim kurulunun diğer üyeleri hakkında kulüpteki muhalif üyeler tarafından ortaya atılan iddiaların hepsinin "sahte" olduğunu kaydeden Bartomeu, 2010 yılından bu yana tüm spor branşlarında toplam 149 kupa kazanan Barcelona'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu, bundan sonra hayatı boyunca kulübün bir üyesi olarak kalacağını söyledi.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere atıfta bulunan Bartomeu, "Kulübün ve Katalonya'nın en sarsıcı dönemlerinden birinde Barcelona'yı yönetmek bize nasip oldu. Kurumsal olarak ifade özgürlüğünün ve kendi geleceğine karar verme hakkının yanında olduk." dedi.
Barcelona'da Bartomeu'nun ardından yapılacak başkanlık seçiminde en güçlü adaylar Victor Font, Agusti Benedito, Lluis Fernandez ve Jordi Farre olarak gösteriliyor.
Barcelona'da seçim tarihini, göreve getirilecek geçici yönetim belirleyecek.
Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen ancak 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelini şart koyan yönetimden dolayı bu kararından dönerek Barcelona'da kalan Lionel Messi, basına verdiği demeçlerde Bartomeu'yu verdiği sözü tutmamakla eleştirmişti.
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez ve Barcelona'nın önemli futbolcularından Gerard Pique de Bartomeu'yu eleştiren açıklamalar yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!