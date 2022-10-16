Barcelona'da kriz sesleri!

Maçın 89. dakikasında Real Madrid'den Rodrygo'nun ceza sahasında düştüğü pozisyonda ilk anda oyunu oynatan ancak 1 dakika sonra VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sanchez Martinez, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topu ağlara gönderen Rodrygo (Dk. 90+2), takımına bir kez daha iki farklı üstünlüğü getirdi.