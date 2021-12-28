Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.k 2022 tarihlerinde düzenlenecek.