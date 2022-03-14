Barcelona'da Galatasaray alarmı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu´ndaki rakibi Barcelona, LaLiga Santander´in 28'inci haftasında Osasuna ile karşılaştı. Katalan ekibi, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve La Liga Santander´deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 14 ve 21'inci dakikalarda Ferran Torres, 27'nci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 75'inci dakikada Riqui Puig kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Barcelona, puanını 51'e yükseltti.

Katalan ekibinde hafta sonunda oynanacak Real Madrid maçı öncesinde ise Galatasaray alarmı verildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunurken, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Düşük tempoda bir maç oynadık. Daha önce de söyledim, tempoyu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Galatasaray karşısında her şeyin daha kolay olacağını düşünmüştük. Bugün ritmimiz vardı ve boşlukları iyi doldurduk. Çok eksiksiz bir maçtı. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve özgüven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi" dedi.

"TÜRKİYE'DE KAZANACAĞIZ"

Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız. Sonrasında Real Madrid ile El Clasico var. Bu maç öncesinde Galatasaray maçında bir yara almak istemiyoruz" cevabını verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Barcelona, 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. 20 Mart Pazar günü ise 23.00'te El Clasico oynanacak. LaLiga Santander´deki dünya derbisi D Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.