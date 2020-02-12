Barcelona'da Dembele şoku

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta antrenmanda sakatlanan Dembele'nin Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirdi. Katalan kulübü, Fransız futbolcunun sahalara dönme süresinin yaklaşık 6 ay olduğunu duyurdu.

WILLIAN JOSE İDDİASI

Bu arada İspanyol basını, Barcelona'nın Luis Suarez'den sonra Dembele'nin de sakatlanmasıyla doğan transfer hakkını değerlendireceğini ve 35 milyon euro karşılığında Real Sociedad'tan Brezilyalı 28 yaşındaki forvet Willian Jose'yi hemen renklerine katacağını iddia etti.

Jose'nin mevcut durumda Real Sociedad ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.