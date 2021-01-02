Barcelona'da Coutinho şoku

Barcelona Kulübü, 29 Aralık'ta Eibar ile oynanan ve 1-1 sona eren lig maçında sakatlanan Coutinho'nun, sol dizinden dış menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve Coutinho'nun 3 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 14 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Coutinho, 3 gol kaydetti.