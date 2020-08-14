Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanıyor. Barcelona ile Bayern Münih, Portekiz'de karşı karşıya geliyor. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapıyor.

BARCELONA: 1 - BAYERN MÜNİH: 1 (7' Alaba k.k. | 4' Müller)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 22.00

HAKEM: Damir Skomina

STAT: Estadio da Luz

YAYIN: beIN SPORTS 1

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Quique Setien

BAYERNMÜNİH: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Hansi Flick

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım karşı karşıya geliyor. Barcelona da Bayern Münih de Devler Ligi'nde daha önce 18 kez son 8'e kalmayı başarmıştı. Öte yandan Katalan ekibi 2007-08 sezonundan bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

5 SEZON SONRA YENİDEN

Barcelona ile Bayern Münih, 2014-15 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern Münih'ten aldı. Katalan ekibi sahadan 2 kez galibiyetle ayrılırken 5 kez rakibine mağlup oldu. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002-03 sezonunda kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona olmuştu.