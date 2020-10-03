İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile antrenör Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.