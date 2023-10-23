Barcelona-Athletic Bilbao: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Barcelona, İspanya La Liga'nin 10. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 17 yaşındaki futbolcusu Marc Guiu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Giriş: 23.10.2023 - 00:09 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:09
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 10. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu konuk ettiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.
Barcelona 80. dakikada 17 yaşındaki futbolcusu Marc Guiu'nun golüyle maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 24'e çıkarırken, LaLiga lideri Real Madrid'in ise 25 puanı bulunuyor.