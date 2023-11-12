Barcelona-Alaves: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da zirve mücadelesi veren Barcelona, 13. haftada ağırladığı Alaves'i 2-1 mağlup etti. Katalan devi yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golleriyle kazanmayı başardı.
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi. Barça çok zorlandığı mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53 ve 78. dakikalarda Robert Lewandowski kaydederken, Alaves'in tek golü 1. dakikada Samu'dan geldi.
Barcelona bu sonuçla puanını 30'a çıkardı. Alaves ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Alaves ise Granada ile karşılaşacak.