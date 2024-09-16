Barcelona açıkladı: Dani Olmo şoku!
Barcelona, sezona iyi bir başlangıç yapan Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Barcelona'nın Girona'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Dani Olmo'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.
BARCELONA: 4-5 HAFTA YOK
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Dani Olmo'ya bu sabah yapılan testler, sağ hamstringini sakatladığını ortaya koydu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
3 MAÇTA 3 GOL ATTI
Dani Olmo bu sezon Barcelona formasını 3 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.