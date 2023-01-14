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Haberler Basketbol EuroLeague

Barcelona: 75 - Anadolu Efes: 80 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 19. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 80-75'lik skorla mağlup etti

Giriş: 14.01.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona: 75 - Anadolu Efes: 80 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'yı 80-75 yendi.

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.

İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Barcelona: Laprovittola 5, Kuric 2, Kalinic 9, Mirotic 15, Vesely 4, Da Silva 10, Sertaç Şanlı 6, Abrines 4, Higgins 17, Jokubaitis 3

Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 17, Bryant 2, Singleton 5, Pleiss 12, Beaubois 11, Clyburn 6, M'Baye 9, Zizic, Dunston 1

1. Periyot: 9-21

Devre: 28-39

3. Periyot: 48-62

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